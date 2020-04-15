الإمارات.. شفاء أكثر من 1000 حالة و432 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تجاوز حالات الشفاء في الدولة لأكثر من 1000 حالة وتسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد.

فيما كشفت وزارة الصحة البحرينية على تويتر تسجيل 143 حالة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 15 حالة.

كما أكدت وزارة الصحة العمانية على تويتر، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 910 حالات. وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات 4. وأشارت إلى شفاء حالة واحدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 131.

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الأربعاء، إنه تماشياً مع التدابير الاحترازية لحكومة دبي لضمان صحة وسلامة سكانها وزوارها، تقرر تمديد جميع التعاميم والإجراءات حتى إشعار آخر.

وذكرت الدائرة في رسالة لمنظمي الرحلات الداخلية وأصحاب المنشآت الفندقية والمطاعم العائمة ومواقع إقامة الفعاليات ومنظمي الفعاليات في إمارة دبي، أنها ستقيم بشكل مستمر الوضع المستجد مع السلطات الصحية، مشددة على الالتزام الكامل بجميع التدابير الاحترازية.