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أعلن نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، عن بيعه جميع تذاكر “60 ألف تذكرة” للمواجهة الإفتراضية اليوم الأربعاء، أمام فيروس كورونا عبر صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف النادي الأحمر عبر صفحته الرسمية، أنه سيتم خوض المباراة بشبابيك مغلقة حيث سيتم تحويل جميع عائدات هذه المباراة إلى الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا.
وضمت التشكيلة الافتراضية لنادي الوداد البيضاوي 11 لاعبا أساسيا، الأطباء، الممرضين، رجال السلطة، الجنود، الشرطة، الدرك، المتطوعين وكل الأطياف الموجودة في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا.
وتوجه مجلس إدارة الوداد، بالشكر لكافة أنصاره لتفاعلهم الكبير مع هذه البادرة وانخراطهم القياسي في اقتناء التذاكر وبقية المنتجات التي رافقت العملية.
وتقدمت إدارة الوداد، بالشكر لكافة أنصاره لتفاعلهم الكبير مع هذه البادرة وانخراطهم القياسي في اقتناء التذاكر وبقية المنتجات التي رافقت العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر في مباراة استثنائية.. الوداد “يبيع” جميع تذاكر مباراة افتراضية لدعم صندوق تدبير جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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