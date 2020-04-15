إخضاع عاملات في مصنع بالدار البيضاء للتحاليل المخبرية بعد مخالطتهن لمصابة بكورونا

تم إخضاع مجموعة من العاملات اللواتي خالطن مصابة بفيروس “كوفيد-19″، أحد المعامل في الدار البيضاء اليوم الأربعاء، للتحاليل المخبرية، من أجل التأكد من إصابتهن بالفيروس.

وقالت نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة بالدار البيضاء، في حديثها مع “اليوم 24″، إن “كل ما يروج عن عدد الإصابات بشأن هذا الموضوع، يبقى غير صحيح، لأنه لم يتم التأكد من العدد الإجمالي للإصابات”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه “تم إخضاع مجموعة من العاملات اللواتي خالطن المصابة للتحاليل الطبية، من أجل التأكد من إصابتهن بالفيروس”، مبرزة أن “نتائج التحاليل لن تكون متوفرة إلا بعد الساعات المقبلة”.

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو، تظهر احتجاج عاملات إحدى مصانع عين السبع في الدار البيضاء، وهن في حالة هيسترية، بعد اكتشافهن أن إحدى العاملات أصيبت بفيروس كورونا المستجد.