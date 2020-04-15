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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: لا صحة لشائعات التفاوض المتداولة بشأن قاعدة الوطية الجوية والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
أكد الجيش الليبي، أن الأخبار المتداولة حول التفاوض مع المليشيات لتسليم قاعدة الوطية الجوية، غير صحيحة.
وقالت “العين الأخبارية“، في نبأ عاجل لها نقلا عن الجيش الليبي: أنه "لا صحة للشائعات المتداولة بشأن التفاوض مع المليشيات لتسليم قاعدة الوطية الجوية".
واليوم الأربعاء، 15 نيسان/أبريل أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، استهداف رتل للمليشيات بالقرب من قاعدة الوطية (غرب)، وتدمير غرفة عمليات رئيسية للأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية وسط طرابلس.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش، في بيان، إن القوات الجوية استهدفت رتلا كان يتجه للهجوم على قاعدة الوطية من منطقة العسة غربي البلاد.
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