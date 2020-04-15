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شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يفتتح مركز العزل العلاجي في مستشفى شبام بحضرموت والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم مركز العزل العلاجي في مستشفى شبام بحضرموت للحالات المشتبه بوباء كورونا .
وتعرف الوكيل أثناء جولته في المركز بصحبة مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي من مدير المستشفى صالح بن حيدرة بن طالب إلى أن المركز يحتوي على عشرة أسرةٍ موزعة على غرفتين للرجال والنساء.
بالإضافة الى غرفة للعناية المركزة تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة التي تمكن الطاقم الطبي من القيام بمهامه وواجباته على الوجه الأكمل لخدمة المواطنين.
وأكد الوكيل الكثيري أن السلطة المحلية بالوادي والصحراء لن تألو جهدا في سبيل استكمال كافة مراكز العزل العلاجي في جميع حواظر وادي حضرموت إنطلاقا من استشعار الجميع بمسئوليتهم تجاه حماية سكان الوادي من وباء كورونا ، معربا عن أمله في مضاعفة جهود الطاقم الطبي من أجل تقديم الخدمة العلاجية لأية حالات تصل الى هذا المركز
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