شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: يجب إعطاء الفئات الضعيفة اهتمامًا خاصًا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد أنه من خلال العمل مع العديد من الدول العربية وجد الصندوق أنها تولي أهمية لهذه الرسائل ولكن الاحتياجات والقدرات الوطنية للاستجابة لهذه الأمور ليست دائما متوفرة، وخصوصًا الدول الفقيرة وتلك التي تمر بأزمات إنسانية، والتي بحاجة إلى تمكين قدراتها في هذه المجالات.
وبين المسؤول الأممي أن الصندوق أعد برنامجاً بشكل متكامل في ظل الاستجابة لهذه الجائحة، إلى جانب إعادة جدولة المبالغ التي كانت مخصصة لغاية نصف العام لمساعدة الدول في شراء المستلزمات بهدف حماية العاملين الصحيين وكبار السن والنساء.
ودعا الدكتور شبانة في ختام حديثه المواطنين العرب للتعاون مع حكوماتهم ودعم ما يقومون به من عمل استثنائي في هذه المرحلة للقضاء على هذه الجائحة.
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