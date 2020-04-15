شكرا لقرائتكم خبر عن 37 وفاة و760 إصابة بكورونا بين الجاليات الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 37 حالة وفاة. ونشرت الخارجية إحصائية حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس "كورونا" بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم والتي وصلت إلى 37حالة وفاة، وإصابة 760 وتماثل 196 للشفاء.

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