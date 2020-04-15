شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى 79 حالة.
كما سُجلت 46 حالة شفاء تام جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 812حالة، كما فُحصت 698 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المفحوصين إلى 46135 شخصاً.
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