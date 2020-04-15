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15 إصابة جديدة بكورونا في العراق

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس المستجد في العراق إلى 1415 إصابة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توزعت على محافظات: بغداد والبصرة والسليمانية وبابل وكربلاء وذي قار.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى 79 حالة.

كما سُجلت 46 حالة شفاء تام جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 812حالة، كما فُحصت 698 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المفحوصين إلى 46135 شخصاً.

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