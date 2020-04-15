شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 136 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في المغرب إلى 2024 حالة بعد سجلت 136 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 127 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة. وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 229 شخصًا، كما استبعدت 8256 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات وخاصة من خلال بؤر عائلية.

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