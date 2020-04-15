اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن المواد والفصول غير المطلوبة في الامتحان النهائي للصف الثالث المهني للعام الدراسي 2019-2020. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ادناه المواد والفصول غير المطلوبة في الامتحان النهائي للصف الثالث المهني للعام الدراسي 2019-2020". واضافت ان "المواد الدراسية باللغة الكردية لمدارس كركوك تعتمد نفس الفصول والصفحات المحذوفة المذكورة في المواد الدراسية ذات العلاقة باختصاصي الإدارة وتجميع وصيانة الحاسوب". وادناه المواد والفصول غير المطلوبة في الامتحان النهائي للصف الثالث المهني: Advertisements

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