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شفاء اربع اصابات من كورونا في كربلاء

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اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، عن شفاء اربعة حالات جديدة لمُصابين بفيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم شفاء 4 حالات جديدة لمُصابين بفيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة"، مبينا انه "بذلك إرتفاعت حالات الشفاء في إلى 68 حالة".

 

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واضافت ان "المُتبقين في ردهة الحُميات الحياة في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، 10 حالات فقط"، لافتة الى ان "المحافظة تنتصر على كُورونا وتتعافى".

 

وشددت الدائرة على ضرورة "الالتزام بقرار حظر التجوال، وبالإرشادات الطبية والصحية".

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