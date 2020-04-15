شفاء اربع اصابات من كورونا في كربلاء

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، عن شفاء اربعة حالات جديدة لمُصابين بفيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم شفاء 4 حالات جديدة لمُصابين بفيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة"، مبينا انه "بذلك إرتفاعت حالات الشفاء في إلى 68 حالة".

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واضافت ان "المُتبقين في ردهة الحُميات الحياة في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، 10 حالات فقط"، لافتة الى ان "المحافظة تنتصر على كُورونا وتتعافى".

وشددت الدائرة على ضرورة "الالتزام بقرار حظر التجوال، وبالإرشادات الطبية والصحية".