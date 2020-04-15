عمليات بغداد تعلن القبض على 24959 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن القبض على ٢٤٩٥٩ مخالفاً للحظر منذ 17 آذار الماضي.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٥ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على ٢٤٩٥٩ مخالفاً فيما حجزت ١٣٢٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة"، مشيرة الى أن "عدد الغرامات بلغ ٥٣٤٢٥ غرامة، كما سهلت دخول ١٨١٩١ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وجددت القيادة "شكرها لجميع الملتزمين باجراءات الحظر الوقائي"، داعية الجميع الى "التعاون التام مع قطعاتها والعمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لضمان عدم تفشي فايروس كورونا".