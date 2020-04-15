شرطة نفط الوسط تكشف عن خرق في انبوب للنفط جنوبي بغداد وتعلن اعتقال شخصين

أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، الاربعاء، عن خرق في انبوب للنفط جنوبي العاصمة بغداد، فيما اعلنت عن اعتقال شخصين متهمين بعملية السرقة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني وإشراف العميد صباح سهيل مدير شرطة نفط الوسط بمتابعة وتضييق الخناق على عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وبعد ورود معلومات أستخباراتية تحركت قوة من فوج شرطة نفط الكرخ إلى مكان الخرق على أنبوب النفط الخام 18 عقدة وتحديدًا في قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد".



وأضافت أن "الخرق عبارة عن ربط صمام مخترقًا للأنبوب واصل بأنبوب بلاستيكي ممتد على مسافة 1500 متر باتجاه الشارع العام يصل إلى كراج شبه مهجور ويحتوي على خزان كبير لخزن النفط"، مشيرة الى أن "العملية اسفرت عن اعتقال شخصين متهمين داخل الكراج، وتم حجزهم وضبط الموجودات داخل مركز شرطة نفط جنوب بغداد لاستكمال التحقيق وأحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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