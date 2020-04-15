الحسن: سنبدأ خلال الأسبوع القادم بتحضير جدول رحلات المرحلة الثانية

أشار رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​، إلى أنه "في حال باتت الإمكانات متوفرة لدى ​وزارة الصحة​، من الممكن أن نزيد وتيرة الرحلات، فعوضاً من أن تكون الرحلات خلال أيام متفرقة، ستكون كل يوم".

ولفت الحسن، خلال حديث تلزيوني، إلى أنه "هناك دول كتيرة ذهبت طائرات "​الميدل إيست​" إليها خلال المرحلة الأولى، وهي في الايام العادية لا تذهب لها"، لافتاً إلى أنه "في المرحلة القادمة، نحن نحضّر لأن تذهب الطائرات إلى كندا ومونتريال وأوروبا الشرقية".

كما شدد على أن "الآلية اليوم تبدأ من اللوائح التي حضرتها ​وزارة الخارجية​ والتي تقوم على تقارير يرسلها السفراء، وهذا هو المعيار باختيار البلدان التي سنذهب لها اليوم"، موضحاً أنه "إذا كان لدينا 11 او 12 راكباً في اليابان مثلاً، لن نقوم بإرسال هذه الطائرة لهم فقط".

وأفاد الحسن بأنه "عندما ننظم رحلات إلى اوروبا أو الخليج، هذا يعني أننا سنحضر ركاب من أوروبا والدول اللي لها علاقات معها أيضاً"، مشدداً على أنه "خلال الاسبوع القادم سيبدأ التحضير لجدول الرحلات، وسنقوم بهذا باكراً لكي تعرف الناس من أين سنذهب لأخذها".