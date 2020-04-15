نقولا: ينبري الزعماء بالهجوم على الحكومة خوفا على مراكزهم المهتزة

أشار النائب السابق، ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "بعد نجاح ​الحكومة​ بمحاربة والوقاية من كورونا واستعدادها للمرحلة الثانية الشبيهة ب​الكورونا​ اقتصاديا، ينبري الزعماء السياسيين والحزبيين الذين اوصلوا البلد الى الهاوية بالهجوم على الحكومة ورئيسها ليس حبا بالشعب الذي نهبوه خلال 30 سنة انما خوفا على مراكزهم المهتزة". وأرفق نقولا تصريح بهذه الصورة:

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