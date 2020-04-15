السجن حتى 3 سنوات في الأردن لكل من أخفى إصابته أو إصابة غيره كورونا

أصدر رئيس الوزراء الاردني ​عمر الرزاز​ أمر دفاع جديداً يدعو كل أردني أو أجنبي مقيم إلى إعلام السلطات في حال إصابته أو إصابة غيره بفيروس كوفيد-19 أو مخالطته مصاباً، تحت طائلة ​السجن​ حتى ثلاث سنوات.

وعزا وزير ​الدولة​ لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم ​الحكومة​ أمجد العضايلة صدور هذا الأمر إلى "ورود معلومات عن وجود أشخاص أخفوا إصابتهم بالفيروس وقاموا بنقل العدوى لآخرين"، مشيرا الى ان "الجهات المعنية قامت بتحديد هويتهم وضبطتهم".