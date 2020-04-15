جنبلاط التقى السفيرة الأميركية وبحث معها آخر التطورات

التقى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ دوروثي شيا وبحث معها آخر التطورات.

وفي وقت سابق، اعتبرب شيا ان "للعلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية على المستوى الرسمي جذور عميقة ومتعددة الأوجه، ولكن إذا أردنا ازدهار هذه العلاقات وتدرجها إلى مستوى أعلى، نريد أن نرى إصلاحات لجذور الفساد وما كان يطالب به الثوار في 17 تشرين".

وأوضحت شيا أن "المساعدات الأميركية للبنان ما زالت قائمة ولم يكن هناك أي انقطاع"، موضحةً أن "جهود الحكومة ساهمت بتسطيح المنحنى البياني لعدد الإصابات عبر مجموعة من الإجراءات من خلال التعبئة العامة، إغلاق المطار، حظر التجول، إغلاق المحال التجارية غير الضرورية". وأكدت أنه "علينا الإلتزام في المنازل لأن كل ذلك يحد من انتشار الفيروس".