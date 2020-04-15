أطلقت وزارة الصحة العامة خدمة رسائلها المخصصة باللغتين العربية والإنكليزية، بالشراكة مع شركتي واتساب وفيسبوك، عبر منصة الاتصالات العالمية لشركة انفوبىب، لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا. وتتميز خدمة الرسائل بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن الوزارة مباشرة إلى الناس الذين هم في حاجة إليها.
وستتيح خدمة الرسائل هذه للجميع، من قادة الحكومات إلى العاملين الصحيين وصولاً إلى الأهل والأصدقاء، أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا في لبنان، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض وكيف يحمي الناس أنفسهم منه ومعرفة المستشفيات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للكورونا. كما تتضمن الخدمة روابط إلى أحدث تقارير الحالات وتقدم آخر الأرقام وبيانات الترصد الوبائي لمساعدة مقرري السياسات في الحكومة على حماية صحة سكانهم.
ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال وصلة تفتح تلقائياً محادثة في تطبيق الواتساب. ويكفي إرسال كلمة "مرحبا" او “Hi” لتفعيل المحادثة من خلال عرض قائمة خيارات تسمح بالإجابة عن أسئلة المستخدمين بشأن مرض كوفيد-19.
للإنضمام إلى خدمة التنبيهات الصحية لوزارة الصحة العامة على الواتساب، افتح تطبيق الواتساب وأرسل كلمة "مرحباً" او "Hi" على الرقم 76592699.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تطلق خدمة التنبيهات الصحية على الواتساب باللغتين العربية والإنكليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.