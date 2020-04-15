إيلي الفرزلي: حقوق المودعين والمواطنين لا يجوز المس بها

أشار نائب رئيس المجلس النيابي ​إيلي الفرزلي​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه تأجيل صدور مراسيم التشكيلات القضائيية تحت أي رأي أو مشورة، بعد إصرار ​مجلس القضاء الأعلى​ عليه، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أن يعطي موقف عن رأي رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ حول هذا الموضوع.

وفي حين أكد الفرزلي الحرص على ​حكومة حسان دياب​، موضحاً أن ليس هنام من مصلحة في خلق مشاكل خارج إطار سير الأمور بصورة طبيعية، لكنه استغرب عدم وجود خطة إقتصادية مالية حتى الآن، مشدداً على أن "حقوق المودعين والمواطنين لا يجوز المس بها".

ورداً على سؤال، أشار الفرزلي إلى أن ليس هناك من توازنات تحكم البلاد اليوم، لافتاً إلى أنه مع الأسف هناك صراعات قوية، معتبراً أن السياسية اللبنانية الداخلية أصعب من ​فيروس كورونا​، مؤكداً أن الحكومة دياب ليست عنصراً ثابتاً في هذه الصراعات.