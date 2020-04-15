كنعان: افضت الاتصالات الى الاتفاق على إعداد قانون لاعتماد إضافي للمستشفيات

أعلن رئيس لجنة المال ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الاتصالات التي اجريتها مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ورئيسي مجلس النواب ​نبيه بري​ والحكومة حسان دياب، ووزير المال غازي وزني، أفضت الى الاتفاق على إعداد قانون لاعتماد إضافي للمستشفيات يطرحه الرئيس عون من خارج جدول الأعمال على ​مجلس الوزراء​ ويضيفه بري على جدول أعمال ​الجلسة التشريعية​".

وفي وقت سابق، دعا كنعان الى "منع توقف أي ​مستشفى​ في هذه الظروف"، مؤكدا انه "سيكون هناك حل قريب على طاولتي مجلس الوزراء ومجلس النواب لدفع مستحقات ٢٠١٩ والبالغة ٦٠٠ مليار ليرة والتي كانت مرصودة في ​موازنة​ ٢٠١٩ ولم تحجز، وذلك من خلال اعتماد إضافي لتعذر تدوير الاعتماد السابق".