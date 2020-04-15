كنعان: افضت الاتصالات الى الاتفاق على إعداد قانون لاعتماد إضافي للمستشفيات

أعلن رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الاتصالات التي اجريتها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب، ووزير المال غازي وزني، أفضت الى الاتفاق على إعداد قانون لاعتماد إضافي للمستشفيات يطرحه الرئيس عون من خارج جدول الأعمال على مجلس الوزراء ويضيفه بري على جدول أعمال الجلسة التشريعية".
وفي وقت سابق، دعا كنعان الى "منع توقف أي مستشفى في هذه الظروف"، مؤكدا انه "سيكون هناك حل قريب على طاولتي مجلس الوزراء ومجلس النواب لدفع مستحقات ٢٠١٩ والبالغة ٦٠٠ مليار ليرة والتي كانت مرصودة في موازنة ٢٠١٩ ولم تحجز، وذلك من خلال اعتماد إضافي لتعذر تدوير الاعتماد السابق".
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