بيار بو عاصي: ضميرنا مرتاح كوزيري قوات تسلمنا الشؤون الاجتماعية

اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​ ان ضميره مرتاح وزميله ​ريشار قيومجيان​ كوزيرين من "القوات اللبنانية" تسلما ​وزارة الشؤون الاجتماعية​.

وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أنه "لا ادري كيف لمرء ان يتهم ان اللوائح ملغومة قبل بدء العمل على الارض. لوائح الشؤون الاجتماعية اعدت بالتعاون مع ​البنك الدولي​ و​رئاسة الحكومة​ ومنظمة الاغذية العالمية بهدف الحصول على افضل النتائج، فخفضنا العدد من 104 الاف عائلة الى 44 الفا".

وردا على سؤال عن قواعد البيانات التي رفعت من اكثر من وزارة وسلمت للجيش وتبين وجود اخطاء فيها، اجاب: "لا اعلم اي قاعدة بيانات ظهر فيها الخلل الاكبر، انا نائب مسؤول لذا بحاجة لمعطيات كي احدد المسؤولية".

وأضاف: "اي انسان يقول ان بيار بو عاصي او ريشار قيومجيان تدخلا لاعطاء بطاقة فقر لأي مواطن، ليأتي ويضع عينه بعيننا كي نقول له ان هذا الكلام غير صحيح".

