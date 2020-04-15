مسؤول مكتب النقابات والمهن الحرة بأمل زار مدير مستشفى بشري: نضع كل امكانياتنا بتصرف أهلنا ببشري

زار مسؤول مكتب النقابات و​المهن الحرة​ في ​حركة أمل​ - اقليم ​جبل لبنان​ نبيه شمص على راس وفد رئيس مجلس إدارة ​مستشفى بشري​ الحكومي أنطوان جعجع حيث تم الإطلاع على الأوضاع الصحية في ​قضاء بشري​ عموماً ومنطقة بشري خصوصاً.

ولفت شمص في تصريح له الى "اننا جئنا اليوم كمهن حرة في حركة أمل - اقليم جبل لبنان للقاء رئيس مجلس ادارة مستشفى بشري الحكومي انطوان جعجع والاطمئنان منه على اهلنا في بشري ولنعلن دعمنا ووقوفنا الى جانبهم ونضع كل امكانياتنا بتصرفهم".

وتوجه شمص لاهالي بشري بالقول: "أنتم أخوتنا ما يصييكم يصيينا، ألمكم ألمنا وألم كل الوطن، يدنا ممدودة اليكم وسنعمل سويا بارادة وعزيمة ومحبة لنتغلب على هذا الوباء لكي تعود بشري الى ما كانت عليه تضج ب​الحياة​ ومقصدا لكل اللبنانيين من كل المناطق و​الطوائف​.

من جانبه نوه جعجع بالزيارة مؤكداً على الدور الوطني الذي يلعبه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في كل المراحل،كما وشدد على ضرورة نسيان الخلافات السياسية خاصةً في الوضع الصحي الراهن.