مستشفى بشري الحكومي:نتائج فحوصات PCR تصدر غدا واول حالة شفاء من كورونا

أعلنت ادارة ​مستشفى بشري​ الحكومي، في بيان، أن "نتائج فحوصات PCR لتاريخ 14/4/2020 تصدر غدا الخميس".

كما أعلنت عن أول حالة شفاء من ​فيروس كورونا​ في بشري مع التمنيات بالشفاء لجميع المرضى الذين بمعظمهم حالتهم مستقرة.

وأضافت: "سلاح التحدي لمحاربة كورونا في المرحلة المقبلة هو البقاء في المنزل. خليكن بالبيت".