مستشفى بشري الحكومي:نتائج فحوصات PCR تصدر غدا واول حالة شفاء من كورونا

أعلنت ادارة مستشفى بشري الحكومي، في بيان، أن "نتائج فحوصات PCR لتاريخ 14/4/2020 تصدر غدا الخميس".
كما أعلنت عن أول حالة شفاء من فيروس كورونا في بشري مع التمنيات بالشفاء لجميع المرضى الذين بمعظمهم حالتهم مستقرة.
وأضافت: "سلاح التحدي لمحاربة كورونا في المرحلة المقبلة هو البقاء في المنزل. خليكن بالبيت".
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