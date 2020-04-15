جريحان سوريان تيجة اشتباك مع شبان من بلدة غزة في البقاع الغربي

جرح نازحان سوريان من مخيم "عبدو كليتنون" مساء اليوم نتيجة اشتباك مع شبان من بلدة غزة في ​البقاع الغربي​ ونقلا الى مستشفى فرحات للمعالجة.

وكان صدر عن المجلس البلدي في غزة بيان يدعو لازالة المخيم، على اثر اشتباك آخر بين شبان من البلدة وآخرين من المخيم سقط جراءه جرحى ايضا.

وستتخذ السلطات اللبنانية المختصة قرارها بشأن المخيم في الساعات المقبلة.