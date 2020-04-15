وزيرة الاعلام: يُسمح للعاملين في المواقع الالكترونية باستخدام بطاقات عملهم 

أعلنت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بناء لتعميم وزير الداخلية وقرار ​نقابة المحررين​، وتسهيلا لعملهم خلال هذه الظروف الاستثنائية، تسمح ​وزارة الاعلام​ للإعلاميين العاملين في ​المواقع الالكترونية​ باستخدام بطاقات عملهم الصادرة حصرا عن مكان عملهم أو عن نقابة المحررين أو ​الصحافة​ ريثما يتم الانتهاء من وضع اجراءات تحفظ وضعهم".

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي انه "تناول بعض الوسائل الاعلامية اخبارا حول استحصال عدد من المواقع الالكترونية على بطاقات من ​المجلس الوطني للإعلام​ بصورة استثنائية"، مؤكدا ان "كل البطاقات المذكورة اعلاه الصادرة خلال العام ٢٠٢٠ لا تجيز لحاملها التنقل بصورة استثنائية في ظل التعبئة العامة في البلاد، إن لجهة تقييد حركة سير الآليات والسيارات بحسب ارقام لوحاتها أو لجهة التنقل بحسب المواقيت المحددة".



ولفت المكتب الى ان "حاملي تلك البطاقات لا يمكنهم إستخدامها، وعليهم مراجعة وزارة الاعلام بهذا الخصوص لأخذ التوجيهات اللازمة".