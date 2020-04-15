AFP: أكثر من 130 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأنه تم تسجيل أكثر من 130 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم.
وفي وقت سابق، كشفت الوكالة ان "فيروس كورونا المستجدّ، أودى بحياة ما لا يقلّ عن 126898 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماصي بالصين".
وفي تقرير أعدته، لفتت الوكالة إلى أنه "شُخّصت أكثر من مليوني و1200 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء"، موضحةً أن "هذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص للكشف عن الإصابات محصورة في عدد من الدول بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 428100 شخص".
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