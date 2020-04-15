توقّع كبير المسؤولين الصحيين في إنكلترا كريس ويتي، أن تكون بريطانيا بلغت في الوقت الحالي ذروة انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه يتوقع ارتفاع عدد الوفيات في الأيام المقبلة.
ولفت ويتي، خلال مؤنمر صحفي، إلى أنه "سنستطيع قريباً القول بكل تأكيد أن الذروة قد مرت، وبإمكاننا التفكير في المراحل القادمة"، مشدداً على أن "تأخر البيانات الإحصائية يدل على أن أعداد الوفيات سترتفع في الأيام القريبة القادمة".
من جهته، أكد وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك خلال المؤنمر، أنه "من السابق لأوانه تغيير إجراءات العزل الصحي المفروضة في بريطانيا"، منوّهاً بأن "القرار الرسمي بشأن تمديد الإجراءات سيتخذ أثناء اجتماع خلية الطوارئ الحكومية "كوبرا" يوم غد الخميس".
بدورها، أشارت المستشارة العلمية للحكومة البريطانية أنجيلا ماكلين إلى أن منحنى الإصابات استقر خلال الأسبوعين الأخيرين، معتبرة ذلك دليلا على نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بريطاني: من المتوقع ارتفاع عدد وفيات كورونا بالبلاد خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.