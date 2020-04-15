افادت قناة "سكاي نيوز" بأن "الشرطة الفرنسية،أحبطت هجوما على عناصرها بسلاح أبيض في ضواحي العاصمة باريس"، مشيرة الى ان "عناصر من الشرطة الفرنسية قتلوا شخصا حاول مهاجمتهم بسكين في منطقة لاكورنوف، وسط باريس".
وما زالت دوافع الهجوم غير واضحة بعد، لكن تقارير محلية اكدت إن المهاجم هو "طالب لجوء أفغاني".
وكانت مدينة ليون الفرنسية قد شهدت في الرابع من نيسان/ هجوما شنه مسلح بسكين، أوقع قتيلين و5 من الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تقتل شخصا حاول تنفيذ عملية طعن في منطقة لاكورنوف في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.