الشرطة الفرنسية تقتل شخصا حاول تنفيذ عملية طعن في منطقة لاكورنوف في باريس

افادت قناة "سكاي نيوز" بأن "​الشرطة الفرنسية​،أحبطت هجوما على عناصرها بسلاح أبيض في ضواحي العاصمة ​باريس​"، مشيرة الى ان "عناصر من الشرطة الفرنسية قتلوا شخصا حاول مهاجمتهم بسكين في منطقة لاكورنوف، وسط باريس".

وما زالت دوافع الهجوم غير واضحة بعد، لكن تقارير محلية اكدت إن المهاجم هو "طالب لجوء أفغاني".

وكانت مدينة ليون الفرنسية قد شهدت في الرابع من نيسان/ هجوما شنه مسلح بسكين، أوقع قتيلين و5 من الجرحى.