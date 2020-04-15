الاحتياطي الفدرالي الأميركي: الشركات الأميركية تتوقع أن تسوء الأوضاع جراء كورونا

كشف البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن "الشركات الأميركية تتوقع أن تسوء الأوضاع جراء جائحة كورونا".
وفي وقت سابق، أكّد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ريتشارد كلاريدا أنّ "المصرف بوسعه إيقاف تأثير الانكماش على الاقتصاد الأميركي، الذي تأثر بشدة من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ".
ولفت الى ان "الطلب تأثر بشكل سلبي للغاية، واصفًا التأثيرات بأنها مضادة للتضخم.
وتابع كلاريدا "أعتقد أن لدينا الأدوات اللازمة لإبقاء الاقتصاد الأميركي بعيداً من الانكماش ولدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة الصعبة".
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