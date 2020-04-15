أزيد من 48% من الإصابات بكورونا في المغرب رصدت في صفوف المخالطين

بعدما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في المغرب عتبة 2000 مصاب، كشفت وزارة الصحة، عن رصد جزء كبير منهم عن طريق تتبع المخالطين للمصابين.

وقال مدير مديرية الأوبئة، في وزارة الصحة، محمد اليوبي، في ندوته اليومية، إنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا في البلاد، تم تتبع 12192 مخالط، 5338 منهم لا زالوا تحت المراقبة الطبية، وتم اكتشاف 979 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عن طريق التتبع الصحي للمخالطين.

وحسب المعطيات التي قدمها اليوبي اليوم، فإن حالات الإثابة بفيروس كورونا في المغرب عن طريق مخالطة مصابين به، باتت تمثل أزيد من 48 في المائة من مجموع الإصابات بالفيوس في البلاد.

انتقال الفيوس إلى البؤر المحلية، والانتقال الداخلي، جعل السلطات تؤكد أكثر على ضرورة الالتزام بالتباعد العائلي، والالتزام بوضع الكمامة التي باتت إجبارية، وعدم مغادرة البيت إلا للضرورة القصوى.