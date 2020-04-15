114 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم بالمغرب في بؤر وحدات صناعية وتجارية ووسط عائلي

لأول مرة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تركز أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا اليوم ببؤر.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليومية، إنه تم تسجيل ‎136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 114 حالة منها تم تسجيلها في محيط حالات أخرى، وتركزت بالخصوص في بؤرة في وحدات تجارية والصناعية والوسط العائلي.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل أول بؤرة انتشار الفيروس محليا في مدينة مكناس، حيث تم تسجيل إصابة مخالطين لحالات وافدة من خارج المغرب، قبل أن يتزايد عدد البؤر المحلية، ويتجاوز عدد الحالات المحلية الثمانين في المائة.

يشار إلى أن وزارة الصحة تسابق الزمن لمحاصرة انتشار الفيروس عن طريق زيادة أعداد الاختبارات والتحاليل، وفي ذات السياق أعلن اليوبي اليوم عن توسيع أعداد المختبرات التي تجري تحاليل كورونا، لينتقل من ثلاث مختبرات موزعة بين مدن الرباط والدار البيضاء، ليشمل ست مختبرات بمراكز استشفائية جماعية، ومختبرين لمستشفيات شبه خاصة، تساهم في إجراء التحليلات وتم تقليص مدة إعطاء نتائج الحالات المحتملة.