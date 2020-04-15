عاجل…المغرب يتجاوز عتبة 2000 إصابة بكورونا…ورقم غير مسبوق اليوم: 136 إصابة..الحصيلة: 2024

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة إلى 2024 حالة مع تسجيل 114 حالة تم اكتشافها في محيط بؤر وحدات تجارية وصناعية والوسط العائلي لبعض الحالات.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المغرب إنه تم تسجيل 12 حالة شفاء منذ السادسة مساء من يوم أمس الثلاثاء، إلى الساعة السادسة مساء من اليوم الأربعاء في عدد من مستشفيات المملكة لترتفع حصيلة الأشخاص المتعافين إلى 229 حالة.

وأَاف المتحدث أنه من بين 12192 مخالط 5332 منهم لازالوا تحت المراقبة الصحية، و979 حالة مؤكدة من بين الحصيلة الإجمالية تم إكتشافها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين مع استبعاد 22 حالة أجري لها التحليل المخبري وكانت نتيجته سلبية.

وكشف المتحدث إلى أن الوزارة سجلت حالة وفاة واحدة في 24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد الوفيات إلى 127 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.