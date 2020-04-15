البحسني يتفقد معسكر الأدواس ونقطة التفتيش بمنطقة رأس حويرة

الأربعاء 15 أبريل 2020

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة لقيادة معسكر الأدواس ونقطة رأس حويرة التابعة للمعسكر، تفقد خلالها جاهزية قيادة وأفراد المعسكر .



واطلع المحافظ على جهود أفراد المعسكر في ضبط الممنوعات، والاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها قيادة المعسكر من وباء "كورونا"، مستمعاً من قائد المعسكر المقدّم محمد عمر بامهير، إلى سير تنفيذ التوجيهات في تأمين الخط الاستراتيجي الدولي الرابط بين ساحب ووادي حضرموت.

وألقى المحافظ كلمةً في الضباط وصف الضباط والجنود رفع خلالها تهاني وتبريكات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد المحافظ بجاهزية أفراد المعسكر، ونجاحاتهم في تأمين الدولي، وضبط الممنوعات.

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وشدد المحافظ على اليقظة والروح المعنوية العالية، وعدم التهاون مع المخالفين، وضبط مهربي القات.

ووجه المحافظ باتخاذ اجراءات احترازية للوقاية من وباء "كورونا".

بدوره تطرق وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت د.رياض الجريري الى جهود التكامل بين المكتب والاجهزة العسكرية والامنية لمكافحة وباء "كورونا" من خلال تأهيل مستشفيين عسكريين، وتقديم جوانب التوعية والسلامة.

وأشار مستشار المحافظ رئيس لحنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا الشيخ صالح الشرفي الى عظمة ما يقوم به رجال الجيش والأمن في كل المواقع وفي الهضاب والسهول والسواحل والجبال، فهم يحمون الديار لينعم أهلهم بالأمن والسكينة، معرباً عن استعداد اللجنة لتقديم جوانب الدعم الصحية لمكافحة وباء "كورونا" للمؤسستين العسكرية والأمنية.

رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الصحة مدير صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، والعميد فيصل بن دويس رئيس شعبة العمليات بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.