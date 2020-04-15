"الصحة الإماراتية" تعلن تجاوز حالات الشفاء أكثر من 1000 حالة

الأربعاء 15 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تجاوز حالات الشفاء المسجلة في الإمارات لأكثر من 1000 حالة، بعد تسجيل شفاء 101 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .



وأكدت "الصحة الإماراتية" الأربعاء، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، تعافي الحالات تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 1034 حالة.

من جانب آخر وتماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء أكثر من 767 ألف فحص حتى، الثلاثاء، على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

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وأشارت إلى أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين ساهم في الكشف عن 432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 5365 حالة.

كما أعلنت "الصحة الإماراتية" وفاة 5 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة شملت 3 آسيويين ومصاب عربي ومصاب خليجي، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 33 حالة .

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.