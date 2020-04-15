الكثيري يدعو الى المساهمة لمواجه وباء كورونا بوادي حضرموت

الأربعاء 15 أبريل 2020

دعا وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم ملاك ومندوبي الشركات ووكالات الأدوية في وادي حضرموت إلى تقديم كافة أوجه الدعم العيني والمادي لمساندة السلطة المحلية لمواجهة وباء كورونا .



وأكد الوكيل الكثيري في القاء الموسع الذي ضم ملاك ومندوبي شركات الأدوية في وادي حضرموت أن أوجه الدعم التي يسهم بها المجتمع بكافة مكوناته

وقطاعاته تخضع للإجراءات المالية القانونية المتبعة بكل شفافية ، مؤكدا أن المسئولية إزاء هذا الوباء مشتركة يجب على كافة قطاعات المجتمع المساهمة الفاعلة لمواجهتها ، مجددا التأكيد أن كل ما سيتم تقديمه سيذهب لصالح تقديم أفضل الخدمات الصحية .

وتطرق الوكيل إلى ما تحتويه إستراتيجية العمل المعدة من قبل السلطة المحلية ومكتب وزارة الصحة والجهات ذات الإختصاص لمواجهة وباء كورونا من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والعينية المتوفرة لتجهيز

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المستشفيات والمراكز الصحية بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهذه الجائحة ، إنطلاقا من المسئولية الملقاة على عاتق السلطة المحلية لحماية الناس .

فيما أوضح مدير عام مكتب الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي أن عمليات تجهيز المستشفيات وتوفير المواد والمعدات والأجهزة اللازمة هي من أجل تأمين احتياجات تلك المرافق لأي طارئ ، نظرا لمحدودية الإمكانيات

المتوفرة حاليا في تلك المرافق . مشيرا الى ما تحصلت عليه مديريات وادي حضرموت والصحراء من دعم من قبل منظمة الصحة العالمية .

الى ذلك أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت والصحراء نائب رئيس لجنة جمع التبرعات بالوادي والصحراء عارف الزبيدي على ضرورة تعاون الجميع كل من موقع عمله لمساندة الجهود الحكومية لحماية المواطنين وسلامتهم إنطلاقا من الواجب الديني والوطني والإنساني الذي يحتم على الجميع القيام به على الوجه الأكمل .

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة أنور باشعيوث والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت حسن باطاهر