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الجزائر تسجل 90 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 15 أبريل 2020

سجلت الجزائر، الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً في عدد حالات "كوفيد – 19" مقابل تباطؤ في حالات الوفيات مقارنة بالأسابيع الأولى لتفشي الوباء في البلاد، وفقا للعين.

 

وأعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية، في أحدث حصيلة لها، عن تسجيلها 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 2160 حالة مؤكدة.

 

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وللمرة الأولى منذ تفشي كورونا في الجزائر، سجلت محافظة البليدة التي تعد بؤرة للوباء في البلاد "أدنى" معدل إصابات يومي بعد تسجيلها حالتي إصابة فقط خلال الـ24 ساعة ماضية، وبلغ عدد الحالات المصابة بها 597 حالة مؤكدة، تلتها العاصمة بـ380.

 

كما سجلت الجزائر 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ويبلغ معها إجمالي الوفيات إلى 336، وهو أدنى معدل يتم تسجيله منذ انتشار الفيروس بداية الشهر الماضي.

 

وارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا في الجزائر إلى 708 حالة شفاء غادرت جميعها المستشفيات، بعد تسجيل 17 حالة تعاف جديدة.

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