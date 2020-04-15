المشتركة ترصد 38 خرقاً حوثياً بالحديدة

الأربعاء 15 أبريل 2020

رصدت القوات المشتركة 38 خرق ارتكبتها مليشيات الحوثي في الحديدة خلال الساعات الماضية ،وشملت الخروقات عمليات قصف واستهداف طالت الأحياء والقرى السكنية في مختلف مناطق المحافظة.



وقال مصدر في القوات المشتركة، إن عدد الخروقات الحوثية في القرى السكنية في الجبلية بلغ 19 خرق تنوعت بقصف بقذائف الهاون والآر بي جي والأسلحة الرشاشة.

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وأفاد المصدر أن عدد الخروقات الحوثية على الأحياء السكنية في مدينة حيس بلغ 4 خروقات، بينما بلغ عدد الخروقات في التحيتا 8 تمثلت بقصف بسلاح م. ط 23 وعمليات قنص واستهداف للأحياء السكنية.

وأشار المصدر أن خروقات المليشيات في منطقتي الفازة بلغ 5 خروقات، وفي الدريهمي 2 خروقات بقذائف الهاون والقناصة.

هذا وكانت القوات المشتركة قد رصدت يوم أمس 45 خرق للمليشيات الحوثية، رغم إعلان التحالف وقف إطلاق النار الشامل لتوحيد الجهود لمواجهة جائحه فيروس كورونا.