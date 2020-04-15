شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات الحكومية تشن هجوما معاكسا وتحرر مواقع جديدة بالبيضاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 شنت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، اليوم الأربعاء، هجوما معاكسا، وتمكنت من تحرير مواقع جديدة بالبيضاء.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تمكنت من كسر هجوم المليشيات في جبهة قانيه- الوهبية ، وشنت هجوما معاكسا وحررت مواقع جديدة. وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية خرق الهدنة التي اعلنها التحالف العربي والحكومة الشرعية، الخميس الماضي، استجابة لدعوة الأمم المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

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