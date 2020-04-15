الأربعاء 15 أبريل 2020

قال عدة مشاركين في محادثات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات: إن ألمانيا تدرس تخفيف القيود المفروضة على المتاجر، اعتبارا من الأسبوع المقبل لكنها ستمدد القيود على الحركة حتى 3 مايو/أيار.



وعقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية بشأن ما إذا كان يتعين تخفيف بعض القيود وكيفية القيام بذلك نظرا لتحسن وضع تفشي فيروس كورونا

ومن بين القضايا المطروحة للبحث متى ستفتح المدارس، وخيار جعل الناس يرتدون الكمامات في الأماكن العامة وفوائد تطبيق على الهاتف لرصد حالات الإصابة الجديدة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: إن حكومة ميركل قررت بالفعل تمديد القيود المفروضة على الحدود مع النمسا وسويسرا وفرنسا ولوكسمبورج والدنمارك 20 يوما حتى أوائل مايو.

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ومع سعي بعض دول الاتحاد الأوروبي بطرق مختلفة لتخفيف القيود، حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على تنسيق جهودها، محذرة من أن عدم القيام بذلك ربما يسفر عن موجة جديدة من زيادة حالات الإصابة.

ويقول خبراء الأمراض المعدية إن أربعة أسابيع أغلقت خلالها المدارس والمصانع والمتاجر أحدثت تقدما لكنهم حذروا من أن التفشي لم يتم السيطرة عليه بعد، وأن الطريق ما زال طويلا قبل العودة للحياة الطبيعية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتشعر الشركات والساسة بالقلق كذلك من الآثار الاقتصادية للعزل العام لفترة طويلة رغم محاولات الحكومة التخفيف من الأثر بمجموعة من الإجراءات منها خطة تحفيز بقيمة 822 مليار دولار.

وقالت وزارة الاقتصاد: إن ألمانيا دخلت حالة ركود في مارس/آذار، ومن المتوقع استمرار التراجع حتى منتصف العام.

وأعلنت ألمانيا ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 127584 حالة، وسجلت 3254 حالة وفاة، وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.