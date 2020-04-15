شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يمدد حظر التجول الوقائي حتى شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية اليوم تمديد حظر التجول الوقائي المفروض على البلاد إلى بداية شهر رمضان المبارك. وأفادت اللجنة في بيان صحفي بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا يسبق حلول شهر رمضان، لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشأن، كما بحثت اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق

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