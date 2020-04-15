شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة : نأسف لقرار انسحاب أمريكا وندرس سد ثغرات التمويل والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء إنه يأسف لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب التمويل الأمريكي للمنظمة لكنه دعا العالم للاتحاد في حربه على وباء فيروس كورونا المستجد وأضاف تيدروس في مؤتمر صحفي "الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما صديقا سخيا لمنظمة الصحة العالمية ويحدونا الأمل في أن تظل كذلك... نأسف للقرار الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة بوقف التمويل للمنظمة". وتابع تيدروس أن المنظمة ما زالت تدرس تأثير القرار "وستحاول سد أي ثغرات (تمويلية) بالتعاون مع الشركاء". وأضاف أن الآن هو الوقت الذي يتعين فيه على العالم توحيد جهوده في الحرب على الفيروس الذي وصفه بأنه "عدو خطير".

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