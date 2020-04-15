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أمريكا تحذر من هجمات لهاكرز من كوريا الشمالية

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حذرت الولايات المتحدة اليوم من هجمات سيبرانية متوقعة لهاكرز من كوريا الشمالية تستهدف النظام الدولي المالي.

وقالت في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن أنشطة الإنترنت السيئة لكوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة والبلدان حول العالم وبشكل خاص تشكل تهديدا كبيرا لسلامة واستقرار النظام المالي الدولي.

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وأصدرت وزارات الخارجية والأمن الداخلي والخزانة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الإف بي آي توجيهات لرفع الوعي جراء التهديد السيبراني الذي تشكله كوريا الشمالية في الوقت الراهن وسلط هذا التحذير الضوء على أنشطة الإنترنت السيئة لكوريا الشمالية في جميع أنحاء العالم، ويحدد موارد الحكومة الأمريكية التي توفر المعلومات الفنية حول التهديد ويتضمن إرشادات لمواجهته.

وأوضح بيان الخارجية أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع البلدان ذات التفكير المماثل لتركيز الانتباه على السلوك المدمر والمزعزع للاستقرار في الفضاء السيبراني وإدانته.

وشدد البيان على ضرورة أن تظل الحكومات الأجنبية والمدافعون عن الشبكات والجمهور يقظين وأن يعملوا معا للتخفيف من التهديد السيبراني الذي تشكله كوريا الشمالية

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