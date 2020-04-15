الجيش السوري يقضي على (دواعش) في بادية السخنة

روسيا وتركيا تسيّران رابع دورية مشتركة في إدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ عواصم ـ وكالات: يواصل الجيش السوري تصديه لتحركات فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في البادية الشرقية من سوريا، حيث تمكنت وحدة من الجيش السوري من القضاء على مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي على أحد محاور بادية السخنة. وأكد مصدر سوري في الجيش أن عملية الاستهداف أسفرت عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف مسلحي التنظيم. وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش نفذت عدة رمايات مدفعية ثقيلة على أهداف متحركة تابعة للتنظيم الإرهابي في محيط منطقة وادي أبيض وإلى الشرق من طريق عام حمص ـ دير الزور في أقصى بادية حمص الشرقية ما أدى الى إيقاع إصابات محققة في صفوف التنظيم و إلحاق خسائر بالأرواح والعتاد التابع لهم. على محور آخر، أفاد مصدر “مطلع” في مدينة تدمر أن: “طفلين استشهدا وأصيب ثالث بجروح على إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي”؛ موضحا أن الأطفال الثلاثة أشقاء.

على صعيد آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مركز المصالحة الروسي الخاص بسوريا قوله إن موسكو وأنقرة سيّرتا رابع دورية مشتركة في منطقة إدلب بسوريا. وغطت الدورية طريق إم4 السريع الذي يربط بين مدينتي حلب واللاذقية، وهي جزء من جهود البلدين الرامية لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.