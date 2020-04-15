بعد اتهامها بالتضليل.. الرئيس الأميركي يعلن وقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية

*جوتيريش: هذا ليس الوقت المناسب

* بكين: القرار سيؤثر على جميع دول العالم

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أصدر تعليمات لإدارته بوقف التمويل على الأقل بصفة مؤقتة عن منظمة الصحة العالمية بسبب طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء امس الاول إن منظمة الصحة العالمية “أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها”. وقال إن المنظمة روجت “للمعلومات المضللة” للصين عن الفيروس وهو ما أدى على الأرجح إلى انتشار الفيروس على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث. من جانبه، دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى الوحدة وتضافر الجهود للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا ليس الوقت المناسب لقطع الموارد عن منظمة الصحة العالمية. جاء ذلك في بيان صادر عن المسؤول الأممي، فجر امس ردًا على قرار الرئيس الأميركي، وقال جوتيريش “هذا الفيروس غير مسبوق في حياتنا، ويتطلب استجابة غير مسبوقة، ومن الواضح أنه في مثل هذه الظروف، من الممكن أن يكون للحقائق نفسها قراءات مختلفة من قبل كيانات مختلفة”. وأضاف قائلا “وبمجرد أن نقلب في الختام الصفحة عن هذه الجائحة، يجب أن نجد وقتا لنمعن النظر فيما جرى لفهم كيف ظهر مرض كهذا ونشر دماره بسرعة حول العالم، وكيف كانت ردّة فعل جميع الأطراف المعنية.” واستطرد جوتيريش قائلا “ولكن الآن ليس الوقت المناسب لذلك. وليس الوقت المناسب لتقليل الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى مضطلعة في مكافحة الفيروس.”

الى ذلك، حثت الصين الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة الصحة العالمية بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمويل بلاده للمنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا. وعند سؤال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة يومية عما إذا كانت بكين ستتدخل لسد العجز، كان رده غير محدد. وقال “ستبحث الصين المسائل ذات الصلة وفقا لاحتياجات الموقف”. بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن دعم منظمة الصحة العالمية أحد أفضل الاستثمارات . وكتب ماس على تويتر “توجيه اللوم لا يجدي. الفيروس ليس له حدود”.