نصف مليون متعاف و4 مراحل لعلاج كورونا

ـ تدابير إضافية في السعودية ومعاقبة 132 خالفو شروط الحجر في البحرين

ـ ارتفاع المصابين بالكويت والإمارات وقطر

ـ تمديد حظر التجول بسوريا والسودان يعلق الصلوات في المساجد والكنائس

ـ الأردن يمنع الصلاة بالمساجد في رمضان وتجارب سريرية في مصر

ـ لا وفيات جديدة في المغرب وزيادة المصابين في فلسطين ولبنان

ـ إيران تقترب من 5 آلاف وفاة وتحذير من كارثة بصفوف الأطقم الطبية في أميركا

ـ تسجيل 1300 وفاة جديدة في بريطانيا وإسبانيا

ـ ألمانيا تمدد إجراءات العزل وأكثر من 65 ألف مصاب في تركيا

ـ زيادة يومية قياسية في الإصابات بروسيا وفنلندا ترفع العزل

ـ الصين تستأنف الطيران وخدمات السكك الحديدية والشحن في ووهان

ـ اليابان تحث مواطنيها على العزلة والهند تعتزم تخفيف الإغلاق بمناطق ريفية

ـ 14 وفاة جديدة بالفلبين وارتفاع المصابين في المكسيك

ـ تايلاند تمدد الحظر وسنغافورة تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات

ـ باراجواي تسجل أقل عدد من الإصابات في أميركا اللاتينية

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

تجاوز عدد المتعافين المسجلين من مرض “كوفيد19″ المسبب له فيروس كورونا المستجد، نصف مليون متعاف، وذلك مقابل أكثر من 127 ألف وفاة حتى إعداد الخبر. في حين تخطى عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز المليونين و14 ألفا يأتي ذلك فيما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية سلسلة لعلاج مرضى كوفيد 19، تتكون من أربعة مراحل. حيث تأتي مرحلة العلاج الأساسي بالأكسجين اولا، حيث يكافح المرضى الذين أصيبوا بضيق في التنفس؛ للحصول على كمية كافية من الأكسجين في الدم، ولذلك أهم شكل للعلاج يكون إمدادهم بالأكسجين لمساعدتهم على التنفس. المرحلة الثانية تتمثل في منح المريض الأكسجين بشكل مكثف وتسمى مرحلة “الأكسجين المضغوط” ، حيث يظل المريض في وعيه وهو مرتدٍ قناعا محكما يقوم بضغط الأكسجين والهواء، وضخه بكثافة أكبر داخل الرئتين. أما المرحلة التالية فهي مرحلة التهوية الميكانيكية، حيث يلجأ الأطباء أحيانا في الحالات الصعبة نوعا ما، إلى وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، وهو الأمر الذي يعتمد على إدخال أنبوب متصل بجهاز التنفس الصناعي في فم المريض أو أنفه وأسفل القصبة الهوائية، وأحيانا عن طريق ثقب صناعي في الرقبة. ولاتعمل التهوية الميكانيكية فقط على ضخ الأكسجين داخل الرئتين، بل تساعد الأجهزة أيضا في إزالة ثاني أكسيد الكربون من الرئتين. اما عن المرحلة الأخيرة فهي مع يلجأ اليها الأطباء مع اشتداد المرض، حين تتضرر الرئتان وتلتهبان، ما يضطرهم للجوء إلى استخدام الأكسجة الأغشية خارج الجسم. وهي التقنية التي تعمل على استخراج الدم القليل الأكسجين والغني بثاني أكسيد الكربون من جسم المريض ومروره عبر قنوات تحتوي على غشاء يعمل تصفيته من ثاني أكسيد الكربون قبل أكسجته، ثم إعادة حقنه مرة أخرى في الدورة الدموية لجسم المريض.

خليجيا، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك لتجاوز الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 79 حالة. كما تم تسجيل 492 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 5862 حالة. وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، إحالة 132 شخصا مخالفا إلى النيابة العامة؛ وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات، التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة الوباء. يأتي ذلك فيما سجلت دولة الكويت 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1405 إصابة. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي الاصابات المسجلة الى 4933 حالة. في حين سجلت دولة قطر 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3711 حالة.

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الى ذلك، مددت وزارة الداخلية في سوريا حظر التنقل بين المحافظات حتى الثاني من مايو المقبل. وفي السودان أعلن نصر الدين مفرح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعات بكل المساجد في ولاية الخرطوم، وكذلك تعليق الصلوات بكافة الكنائس بالولاية. من جانبه، أعلن وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، استمرارية إغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة التراويح في المساجد والالتزام بإقامتها في المنازل خلال شهر رمضان. وفي مصر، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية، كما أعلنت وزراة الصحة المصرية تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بالفيروس وتأكيد 160 إصابة جديدة. وفي المغرب أفادت إحصاءات وزارة الصحة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 125 إصابة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في لبنان إلى 658 حالة. كما قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه جرى تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لممرضين من الخليل ورام الله يعملون في مستشفى المطلع بمدينة القدس وإن عدد الحالات المصابة في القدس زاد إلى 78 حالة. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات في الأراضي الفلسطينية إلى 369 حالة. في السياق، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسرائيل إلى 124، وفقا لما أعلنته السلطات الإسرائيلية.

دوليا، قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية في بيان للتلفزيون الرسمي إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 4777 شخصا. في حين بلغ عدد المصابين 76389 شخصا. وفي أميركا كشفت بيانات جديدة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن العاملين بالأطقم الطبية في الولايات المتحدة في خطر كبير. وأكدت الدراسة، أن أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا من العاملين في مجال الرعاية الصحية التقطوا الفيروس على الأرجح من خلال التعامل مع مرضى مصابين أو زملائهم، وفقا لرويترز. وقد أظهر إحصاء أجرته رويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 25300 حالة. في السياق، أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة تسجيل 778 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 12107 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 523 حالة وفاة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 18579 حالة. من جانبها، ذكرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة قررت تمديد إجراءات العزل العام التي فرضتها في الشهر الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا حتى الثالث من مايو على الأقل. وفي تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده زاد 4062 حالة وإن 107 أشخاص توفوا بالمرض لترتفع حصيلة المتوفين إلى 1403. وأضاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالمرض في تركيا بلغ 65111 حالة. بدورها، قالت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا إن السلطات سترفع حواجز الطرق الموضوعة حول العاصمة منذ نحو ثلاثة أسابيع. وفي روسيا قال مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا إن روسيا سجلت أمس 3388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 24490 حالة.

الى ذلك، قال ليو شي شينج نائب رئيس بلدية مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، إن المدينة تسعى لاستئناف الطيران وخدمات السكك الحديد وعمليات الشحن على نحو كامل بحلول نهاية أبريل. بدورها، حثت اليابان مواطنيها على البقاء في منازلهم، بينما حذرت تقارير إعلامية من أن ما يصل إلى 400 ألف منهم قد يلقون حتفهم بسبب فيروس كورونا إذا لم تقم السلطات بتحرك عاجل. وفي الهند أعلنت الحكومة أنها سوف تسمح باستئناف عدة أنشطة في مناطق ريفية ابتداء من الأسبوع المقبل، تشمل قطاعي الصناعة والبنية التحتية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العمال الذين تضرروا من إجراءات الاغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و230 إصابة أخرى. من جانبها، قالت هيئة الطيران‭‭ ‬‬المدني إن تايلاند مددت الحظر على الرحلات الجوية القادمة إليها حتى نهاية أبريل في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. بدروها، أعلنت سنغافورة أن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة صار إلزاميا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. من جانبها، سجلت باراجواي أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى في أميركا اللاتينية، وذلك بفضل إجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها قبل جيرانها في أوائل مارس. الى ذلك، قالت وزارة الصحة إن المكسيك سجلت 385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 5399 حالة و 406 وفيات.