أضواء كاشفة: نموذج مشرف للوطنية والوفاء

في السياسة 15 أبريل,2020 نسخة للطباعة

ناصر بن سالم اليحمدي:

تعد مشكلة الباحثين عن عمل من القضايا التي أولتها حكومة بلادنا الرشيدة اهتماما كبيرا، حرصا منها على توفير راحة البال والعيش الكريم للمواطن الذي وضعته في أولوية أهدافها التنموية إلى جانب سعيها لاستغلال طاقة الشباب البناءة فيما يعود على الخليج 365 بالنفع.. فما شهدته البلاد من طفرة تعليمية عظيمة أدت إلى زيادة أعداد الخريجين في الجامعات والمعاهد المختلفة الذين فور تخرجهم أخذوا يبحثون عن الوظيفة المناسبة التي يقتحمون بها سوق العمل ويبدأون بها حياتهم العملية للحصول على الاستقرار من ناحية والمساهمة في بناء الخليج 365 من ناحية ثانية.

ولقد أرق ظهور هذا العدد الكبير من الخريجين بال قيادتنا الحكيمة فأصدر جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ توجيهاته السامية بتوفير 25 ألف وظيفة خلال فترة زمنية وجيزة، وهو ما شكل تحديا صعبا للحكومة التي أخذت على عاتقها تنفيذ الأوامر بكل شفافية ومصداقية ودقة ووضعت الاستراتيجيات المختلفة من أجل تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وبذلت جهودا جبارة وعملت وزارة القوى العاملة والمؤسسات المعنية ليل نهار حتى تحققت أهدافها المنشودة، ولكن هذا لا يعني أن المشكلة تم حلها تماما، وأنه لم يعد هناك باحثون عن عمل في البلاد بل إن الأزمة ما زالت قائمة وإن كانت بنسبة أقل.

تذكرت هذه القضية أثناء لقائي برجل الأعمال الشيخ سالم بن حمود الهاشمي، وهو شخصية غنية عن التعريف حيث إن أياديه البيضاء المعطاءة وبصماته الناصعة تزين أكثر من مجال ومكان في مسيرتنا الشامخة .. ولقد دار الحديث بيننا عن أزمة الباحثين عن عمل حيث غلبني الفضول لمعرفة رأي الشيخ الهاشمي في هذه القضية فأخبرني بأنه يعي جيدا آثار هذه القضية على الخليج 365 والمواطن لذلك فتح أبواب شركاته على مصراعيها للشباب خصوصا حديثي التخرج وحرص على تدريبهم ومنحهم المهارة الكافية لإدارة العمل بكل كفاءة .. والغريب أنه فوجئ بأعداد كبيرة من المتقاعدين قد تقدموا لشغل الوظائف التي أعلنت عنها شركاته، إلا أنه لم يوافق على توظيفهم لأن المتقاعد يحصل بدوره على راتب التقاعد، وبالتالي هو أفضل حالا من الشاب حديث التخرج الذي ليس لديه دخل ينفقه على نفسه وأسرته.

لا أخفي عليكم أنني تعجبت من منطق الشيخ سالم لأن المتقاعد يمتلك الخبرة التي تؤهله لإدارة العمل بسرعة وسهولة وكفاءة بينما الشاب حديث التخرج يحتاج وقتا لامتلاك مثل هذه الخبرة .. ولكني فوجئت برد الشيخ الهاشمي الذي قال إننا في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل يجب أن نمنح هؤلاء الشباب الذين لا يجدون ما يوفر لهم العيش الكريم فرصة، فهذا عمل وطني في المقام الأول، أما المتقاعدون فبحكم علاقاتهم من واقع مسؤوليتهم السابقة فإنهم يستطيعون أن يجدوا وظيفة لدى معارفهم؛ لذلك فإن شركاته على وجه التحديد منحت الأولوية للشباب الباحثين عن عمل ممن لم يسبق لهم شغل أي وظيفة.

شرد الشيخ سالم بن حمود الهاشمي قليلا ثم قال: إن العهد الجديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يحتاج لتضافر كل مواطن كي تستمر البلاد في مسيرتها النهضوية، ويتمنى لو تحذو مؤسسات القطاع الخاص المختلفة حذوه في ملف الباحثين عن عمل حتى يتم حلحلة هذه القضية الشائكة بصورة سريعة وشاملة .. فمصلحة الخليج 365 هي العليا وعلى كل صاحب شركة أن ينظر للقضية بحكم مسؤوليته الوطنية.

تركت الشيخ سالم بن حمود الهاشمي وأنا أفكر في منهجه الفريد الذي يستحق عليه كل الشكر والثناء، فقد أثبت كما هو دائما أنه نموذج مشرف للوطنية والوفاء، وأنه عاشق لتراب هذا الخليج 365 ومثل أعلى لليد المخلصة التي يحبها الله ورسوله.

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احذروا من المحتالين على الإنترنت

الحجر المنزلي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم أتاح لأغلب سكان العالم إجراء معظم معاملاتهم عبر الإنترنت، سواء العمل أو التسوق أو متابعة الأخبار أو التواصل مع الآخرين أو حتى التسلية، إلا أنه في ظل هذا الوجود الضخم على الإنترنت منح كذلك المحتالين و”الهاكرز” فرصة كبيرة للقيام بأعمال غير قانونية واختراق الحسابات وقرصنة البيانات الشخصية وسرقة المستخدمين.

لقد اكتشف خبراء الأمن السيبراني أن الهاكرز يخدعون ضحاياهم عن طريق رسائل مفخخة بالبرامج الخبيثة تكون على هيئة نشرات توعية ومعلومات حول فيروس كورونا، وأحيانا اختلاق شائعات كانتشار الوباء في أماكن معينة بالبلاد، وهو ما يحفز المستخدم على فتح الملف المرفق للتعرف على آخر تطورات الوباء العالمي. من هنا تتاح الفرصة أمام الهاكرز لاقتحام الحاسوب وقرصنة البيانات الشخصية، وفي بعض الأوقات إصابة أجهزة الحاسوب بالعطب بعد اكتشاف بعض الثغرات الداخلية التي تمكن الهاكرز من السيطرة الكاملة على الجهاز.

وهذه الهجمات الأمنية لا يتعرض لها مواطنون عاديون فقط، بل البنوك أيضا والشركات الكبرى وغيرها من المؤسسات الاقتصادية التي تعد صيدا ثمينا لمثل هؤلاء المحتالين، خصوصا أن معظمها أصبحت تنتهج أسلوب العمل عن بُعد أو من المنزل .. وقد انتشرت هذه الهجمات في جميع دول العالم تقريبا وازدادت في الآونة الأخيرة بسبب قلق الناس من تفشي فيروس كورونا ورغبتهم في معرفة المزيد عنه.

إن القرصنة الإلكترونية أصبحت وسيلة فعالة للحروب الحديثة التي تستخدمها بعض الدول المتقدمة لتدمير شبكات أعدائها وإفسادها أو التحكم في الأسواق المالية، وهو ما أصبح معروفا باسم “حرب الإنترنت” ولكن ما ذنب المواطنين العاديين الأبرياء في هذه الحرب؟.. ألا يكفي ما يعانونه من قلق وخوف بسبب الفيروس المستجد؟

على كل من يستخدم الإنترنت توخي الحذر والحرص، وفتح رسائل مصادر موثوق منها، وعدم فتح أي رسالة مشبوهة أو مجهولة المصدر إلى جانب حماية الشبكة بكلمة مرور أو وسائل اتصال أو برامج مكافحة فيروسات قوية حتى يتجنب ألاعيب المحتالين.

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مسك الختام

قال تعالى: “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا”.