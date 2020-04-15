دمشق ـ د ب أ: أفادت وكالة الأنباء السورية ( سانا) بإستهداف سيارة مدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية اللبنانية . وقالت الوكالة على موقعها إن الأضرار مادية ،من جانبهم قال سكان في جديدة يابوس لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) إن استهداف السيارة جاء بعد خروجها من نقطة الحدود بحوالي 800 متر ، وأن أربعة أشخاص كانوا على متن السيارة خرجوا دون اصابتهم بأضرار .

وأبلغ شاهد عيان ( د. ب. أ) بأن السيارة وهي تابعة لحزب الله اللبناني كان بداخلها أربعة اشخاص خرجوا بعد استهداف السيارة بصاروخ .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف سيارة مدنية قرب الحدود السورية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.