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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 493 إصابة جديدة بكورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 493 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 5862 في المملكة.
وقالت الوزارة السعودية إنها سجلت 6 وفيات جديدة نتيجة مضاعفات الفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات 79 حالة. بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 931 شخصا بعد تسجيل 42 حالة جديدة.
وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس موزعة في المملكة كالتالي: المدينة 109، الهفوف 86، الدمام 84، جدة 69، الرياض 56، مكة المكرمة 40، الطائف 9، فضلا عن 6 حالات في الجبيل وخليص والمخواة، أما عرعر فسجلت 5 حالات، والقطيف وينبع 4 حالات، وحالتان في الباحة ورأس تنورة، وحالة واحدة في كل من الزلفي، الخبر، الظهران، القريع والمظيلف.
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