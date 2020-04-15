شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل حالة وفاة و15 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد ليرتفع الإجمالي إلى 1415 حالة.

Advertisements وأكدت تسجيل حالة وفاة واحدة، مع وصول عدد المتعافين من كورونا إلى 812 حالة. وأشارت إلى "أنها بدأت تطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة لمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل حالة وفاة و15 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.