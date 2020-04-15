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4 إرهابيين تجسسوا على قواعد أمريكية في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كارلسروه

ألقى الادعاء العام الاتحادي أمس القبض على أربعة متطرفين منحدرين من طاجيكستان في ولاية شمال الراين- ويستفاليا غربي ألمانيا، للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.

وأعلن الادعاء العام أن المجموعة كانت تتجسس على قواعد جوية أمريكية في ألمانيا وعلى شخص ينتقد الإسلام بغرض تنفيذ هجمات ضدهم.

وبحسب البيانات فإن الأربعة المشتبه بهم ورجلا خامسا يقبع في السجن الاحتياطي خططوا لشن هذه الهجمات بتكليف من تنظيم داعش، حيث كان بحوزة المشتبه بهم أسلحة نارية وذخيرة، ودبر أحد أفراد المجموعة إرشادات لتصنيع قنبلة.

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واشترت المجموعة بعض المكونات الضرورية لتصنيع القنبلة عبر الإنترنت.

وذكر الادعاء العام أن المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و 32 عاما، كانوا يتلقون الأوامر من قياديين بارزين اثنين في تنظيم داعش في سوريا وأفغانستان. وانضم المشتبه بهم للتنظيم في يناير 2019.

وجاء في بيان الادعاء العام أن «هؤلاء الأفراد شكلوا بتكليف من داعش خلية في ألمانيا»، موضحا أن المجموعة كانت تهدف في أول الأمر إلى الانتقال لطاجيكستان للمشاركة في الجهاد ضد الحكومة هناك، لكنهم قرروا بعد ذلك تنفيذ هجمات مميتة في ألمانيا.

ومن المقرر عرض الرجال الخمسة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه لتقرير ما إذا كان سيجري إيداعهم السجن الاحتياطي.

وبحسب بيانات الادعاء العام، تم القبض على اثنين في مدينة زيجن، وواحد في منطقة هاينزبرج، وآخر في مدينة فيردول، وفتش المحققون منازل المشتبه بهم وستة عقارات أخرى في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.